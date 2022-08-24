Зеленський із першою леді вшанували пам'ять загиблих захисників України (фото)

Президентське подружжя поклало квіти до Стіни пам'яті в Києві.
Президент України Володимир Зеленський із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять захисників нашої держави, які загинули під час російсько-української війни.
Про це повідомили в Офісі Президента.
Президентське подружжя поклало квіти до Стіни пам'яті поблизу Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.
Там була вишикувана рота почесної варти та пролунали звуки сурми. Пам’ять українських героїв вшанували хвилиною мовчання.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 серпня привітав українців із Днем Незалежності. Він записав відеозвернення у центрі Києва.
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