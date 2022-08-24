Зеленський із першою леді вшанували пам'ять загиблих захисників України (фото)

Президентське подружжя поклало квіти до Стіни пам'яті в Києві.

Президент України Володимир Зеленський із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять захисників нашої держави, які загинули під час російсько-української війни.

Про це повідомили в Офісі Президента.

Президентське подружжя поклало квіти до Стіни пам'яті поблизу Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

Там була вишикувана рота почесної варти та пролунали звуки сурми. Пам’ять українських героїв вшанували хвилиною мовчання.

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 серпня привітав українців із Днем Незалежності. Він записав відеозвернення у центрі Києва.

Привітання Володимира Зеленського: із Днем Незалежності, вільна Україно

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