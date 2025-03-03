Здичавілі корови під Чорнобилем: як раніше свійські тварини пережили зиму (фото)

Попри виклики, здичавіла велика рогата худоба продовжує свою унікальну історію виживання в зоні відчуження.

Здичавілі корови у Чорнобильському заповіднику успішно пережили зиму.

Про це повідомили співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника та опублікували у Facebook фото здичавілих корів.

"1 березня наші науковці провели повторний облік здичавілої великої рогатої худоби в Чорнобильському заповіднику. Добрі новини: усе стадо успішно пережило зиму, фізіологічний стан тварин – задовільний", – йдеться у повідомленні.

Важливі спостереження:

У стаді налічувалось 12 особин: двоє телят 2025 року народження, одна нетель ймовірно 1,5 річного віку, бик домінантний, бик з пошкодженим рогом, двоє биків 2-3річного віку;

статеве співвідношення є порушеним і в стаді є більше корів, ніж биків;

один з биків отримав травму й втратив роговий чохлик, тож тримається осторонь;

молоді бики (2-3 роки) виявляли цікавість до людей і брали підгодівлю з рук;

основне стадо під керівництвом домінантного бика залишилося обережним і втекло під час наближення фахівців заповідника.

Молоді бики виявляли цікавість до людей і брали підгодівлю з рук / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Один з молодих биків стада / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Популяція стада нині залишається загрозливо малою. За сприятливих умов, чисельність може відновитися до довоєнних 20 особин – за три роки. У 2025 році очікується народження п'ятьох телят, але їх виживання залежить від багатьох факторів.

Здичавілі корови під Чорнобилем успішно пережили зиму / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

"Спостереження за стадом тривають. Попри виклики, здичавіла велика рогата худоба продовжує свою унікальну історію виживання в зоні відчуження", – підсумували у Чорнобильському заповіднику.

Здичавілі корови під Чорнобилем успішно пережили зиму / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Раніше співробітники заповідника розповіли про зміни у стаді.

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