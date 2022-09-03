Здавав ворогу позиції ЗСУ у Києві: затримано корегувальника

Під час затримання у 42-річного киянина вилучили мобільний телефон та ноутбук, які він використовував під час вчинення злочину.
У Києві затримано корегувальника, який здавав ворогу позиції ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру 42-річному киянину за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж липня-серпня 2022 року підозрюваний з корисливих мотивів неодноразово передавав представнику РФ через месенджер інформацію про розташування та рух на території міста Києва підрозділів та військової техніки ЗСУ. До вказаних повідомлень корегувальник додавав GPS-координати військових об’єктів та фото місць дислокацій.
Під час затримання у чоловіка вилучили мобільний телефон та ноутбук, які він використовував під час вчинення злочину.
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, Служба безпеки України нейтралізувала російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Слов’янську, Бахмуту і Краматорську на Донеччині.
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