Здавав ворогу позиції ЗСУ у Києві: затримано корегувальника

Під час затримання у 42-річного киянина вилучили мобільний телефон та ноутбук, які він використовував під час вчинення злочину.

У Києві затримано корегувальника, який здавав ворогу позиції ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру 42-річному киянину за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж липня-серпня 2022 року підозрюваний з корисливих мотивів неодноразово передавав представнику РФ через месенджер інформацію про розташування та рух на території міста Києва підрозділів та військової техніки ЗСУ. До вказаних повідомлень корегувальник додавав GPS-координати військових об’єктів та фото місць дислокацій.

Під час затримання у чоловіка вилучили мобільний телефон та ноутбук, які він використовував під час вчинення злочину.

Фото: Прокуратура міста Києва

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, Служба безпеки України нейтралізувала російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Слов’янську, Бахмуту і Краматорську на Донеччині.