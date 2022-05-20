Здавав місцевих та допомагав обстрілювати ЗСУ: на Київщині затримали зрадника, який допомагав окупантам

Здавав місцевих та допомагав обстрілювати ЗСУ: на Київщині затримали зрадника, який допомагав окупантам

У Київській області затримали місцевого зрадника, який під час окупації допомагав російським окупантам.

Колаборант повідомив росіянам про ветерана АТО та показав їм місця, з яких вони обстрілювали ЗСУ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що житель села Луб’янка Бучанського району Київської області під час окупації допомагав російським військовим. Він здав їм ветерана АТО, якого загарбники катували та показав вдале місце для обстрілів ЗСУ.

Фото: Офіс генерального прокурора

Після деокупації колаборант планував вступити на службу до Збройних сил України, щоб передавати росіянам інформацію про українських захисників.

Під час проведення обшуків за місцем його проживання виявлено та вилучено формений одяг, радіоелектронні засоби зв’язку і карти Київщини з відмітками місцевості.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора громадянину повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, західні аналітики оприлюднили п’ять сценаріїв закінчення війни в Україні.

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