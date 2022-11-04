Здав учасників місцевої самооборони окупантам: мешканець Київщини отримав 15 років за держзраду (фото)

Після окупації села Перемога чоловік перейшов на бік ворога та повідомив російським загарбникам про п'ятьох односельчан з місцевої самооборони.

Мешканця Київщини засуджено до 15 років позбавлення волі за держзраду. Колаборант здав учасників місцевої самооборони російським окупантам.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

"Суд визнав винним та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна мешканця Київщини за фактом державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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Прокурори у суді довели, що чоловік на початку збройної агресії РФ разом з іншими мешканцями села Перемога Броварського району Київської області створили загін самооборони. Після окупації населеного пункту він перейшов на бік ворога та повідомив російським військовослужбовцям про 5 односельчан з місцевої самооборони. Також вказав загарбникам організатора загону, зазначивши, що саме він надавав вказівки самооборонівцям про методи знищення російської військової техніки.

У прокуратурі розповіли, що окупанти взяли членів самооборони в полон.

Фото: Прокуратура Київської області

"Одягнули їм на голови шапки так, щоб вони закривали обличчя, поставили їх до паркану зі зв’язаними за спиною руками та стріляли у їхній бік, імітуючи страту", - зазначили у пресслужбі прокуратури.

Зазначається, що усіх полонених російські загарбники тримали під вартою до звільнення села.

Нагадаємо, правоохоронці встановили особи російських катів, які розстріляли машину під Києвом та погрожували мирним мешканцям стратою. Один із них - 36-річний єфрейтор з міста Чита у Забайкальському краї Росії. Другий - Белик Базаржапов, старший механік окремої мотострілкової бригади Збройних сил РФ із Бурятії.

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