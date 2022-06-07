Здав односельців з місцевої самооборони окупантам: на Київщині судитимуть зрадника

Здав односельців з місцевої самооборони окупантам: на Київщині судитимуть зрадника

Чоловік здав односельців росіянам. У подальшому окупанти катували їх і тримали під вартою.

На Київщині судитимуть зрадника із села Перемога, який здав російським окупантам п'ятьох односельців із місцевої самооборони.

Про це 7 червня повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зловмисник також вказав загарбникам на організатора загону, зазначивши, що саме він надавав вказівки самооборонівцям про методи знищення російської військової техніки.

В подальшому окупанти взяли цих осіб у полон. Одягнули їм на голови шапки так, щоб вони закривали обличчя, поставили їх до паркану зі зв’язаними за спиною руками та стріляли в їхній бік, імітуючи страту. Всіх полонених тримали під вартою до звільнення села.

Нагадаємо, Служба безпеки України в Києві викрила агента РФ, який створив 20 проросійських інтернет ЗМІ, щоб поширювати ідеї "руского міра".

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