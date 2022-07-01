Збували зброю та наркотики в особливо великих розмірах: в Києві накрили наркосиндикат (фото)

Збували зброю та наркотики в особливо великих розмірах: в Києві накрили наркосиндикат (фото)

В Києві правоохоронці припинили діяльність наркосиндикату, який збував наркотики та зброю.

Наркосиндикат збував у Києві зброю, боєприпаси та психотропні речовини.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

Як стало відомо, місцеві мешканці віком від 28 до 39 років заробляли коштом, продаючи в особо великих розмірах психотропні речовини. Для цього вони обладнали нарколабораторію в гаражному кооперативі в одному з районів столиці.

Члени банди також продавали клієнтам зброю та боєприпаси. Зокрема, ножі, пістолети, автомати Калашникова, набої різного калібру, гранати - Ф-1, РГД-5, РГН - димові і світові шашки.

“За викритим фактом слідчі Голосіївського управління поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (“Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”) та ч. 3 ст. 307 (“Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів”) КК України. Правоохоронці провели в учасників групи оперативні закупівлі. Експертиза підтвердила, що придбані товари – амфетамін і пістолет, перероблений на бойовий. Усіх фігурантів затримано”, - розповіли у пресслужбі Нацполіції України.

Нагадаємо, що у ТРЦ Києва зачиняють дитмайданчики та центри розваг.

Читайте також: