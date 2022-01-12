Зброя, наркотики та гроші: у Києві викрили сутенерів та повій, які на них працювали

Зброя, наркотики та гроші: у Києві викрили сутенерів та повій, які на них працювали

Чотирьох підозрюваних затримали.

У Києві викрили злочинну групу, яка організовувала секс-бізнес. До злочину причетні 8 осіб, віком 18-54 роки.

Про це повідомили в Нацполіції Київської області.

За даними слідства, злочинну схему організували 8 підозрюваних. Вони підшукували дівчат, які опинились в скрутному становищі та пропонували їм займатись проституцією.

Дівчата обслуговували клієнтів на орендованих квартирах. Їхні послуги коштували від 1500 до 5000 грн. Поліція провела обшуки в помешканнях організаторів секс-бізнесу.

Відділ комунікації поліції Києва

"Вилучено зброю, 45 набоїв, поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, пакет з речовиною рослинного походження, грошові кошти у іноземній та національній валюті, мобільні телефони, комп’ютерне обладнання, банківські картки та чернетки", - повідомили в поліції.

Відділ комунікації поліції Києва

Чотирьох підозрюваних уже затримали. Щодо інших правоохоронці збирають докази. Щодо повій, то на них склали десять адміністративних протоколів за статтею 181-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – заняття проституцією.

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