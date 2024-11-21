У Києві водій збив неповнолітню та втік з місця ДТП — поліція

У Дніпровському районі Києва, на вулиці Остафія Дашкевича, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 33-річного водія автомобіля Fiat Toledo. Чоловік не зупинився на заборонний сигнал світлофора і скоїв наїзд на 14-річну дівчинку, яка переходила дорогу.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Постраждала дістала серйозні травми, зокрема перелом тазової кістки, і була госпіталізована.

Після інциденту водій намагався втекти з місця події, але правоохоронці швидко визначили напрямок руху його автомобіля та затримали його за кілька кварталів від місця аварії. Під час перевірки виявилося, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, його рівень алкоголю в крові становив 2,33 проміле.

Затриманий нетверезий водій / Фото: Поліція Києва / Facebook

В Києві п'яний водій збив неповнолітню дівчинку / Фото: Поліція Києва / Facebook

В Києві п'яний водій збив неповнолітню дівчинку

Чоловіка затримано, йому повідомлено про підозру за порушення правил дорожнього руху та залишення потерпілого в небезпеці. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Згідно із законом, порушнику загрожує до трьох років позбавлення волі та заборона на керування транспортними засобами на строк до п'яти років.

Нагадаємо, у Києві автомобіль на пішохідному переході на смерть збив жінку.

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