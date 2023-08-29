Збив на смерть нацгвардійця: ВРП тимчасово відсторонила суддю Тандира від судової діяльності

Таке рішення схвалили 29 серпня за результатом розгляду відповідного клопотання заступника генпрокурора.
Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Олексія Тандира, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП в стані алкогольного сп'яніння у Києві 26 травня, внаслідок чого загинув військовослужбовець Нацгвардії.
Про це повідомили у пресслужбі ВРП.
Таке рішення схвалили 29 серпня за результатом розгляду відповідного клопотання заступника генпрокурора.
"Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення", — зазначили у ВРП.
Нагадаємо, суддя Тандир намагався приховати вміст алкоголю в крові, щоб уникнути покарання. Під час слідчих дій було проведено 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші. Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст із метою приховування стану алкогольного сп’яніння. Незважаючи на це, висновками судових експертиз підтверджено вміст алкоголю в наданих зразках. Стан сп’яніння підтверджено також висновками інших експертиз.
Судді загрожує позбавлення волі терміном до 10 років.
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