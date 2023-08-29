Збив на смерть нацгвардійця: ВРП тимчасово відсторонила суддю Тандира від судової діяльності

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Олексія Тандира, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП в стані алкогольного сп'яніння у Києві 26 травня, внаслідок чого загинув військовослужбовець Нацгвардії.

Про це повідомили у пресслужбі ВРП.

Таке рішення схвалили 29 серпня за результатом розгляду відповідного клопотання заступника генпрокурора.

"Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення", — зазначили у ВРП.

Нагадаємо, суддя Тандир намагався приховати вміст алкоголю в крові, щоб уникнути покарання. Під час слідчих дій було проведено 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші. Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст із метою приховування стану алкогольного сп’яніння. Незважаючи на це, висновками судових експертиз підтверджено вміст алкоголю в наданих зразках. Стан сп’яніння підтверджено також висновками інших експертиз.

Судді загрожує позбавлення волі терміном до 10 років.

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