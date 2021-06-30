Збив на смерть двох велосипедистів: у Києві винуватець ДТП отримав вирок (фото)

Збив на смерть двох велосипедистів: у Києві винуватець ДТП отримав вирок (фото)

Від отриманих травм двоє велосипедистів (чоловік та жінка) загинули на місці аварії.

У Києві винуватець смертельної ДТП на Брест-Литовському шосе отримав п'ять років за ґратами. Від отриманих травм двоє велосипедистів (чоловік та жінка) загинули на місці аварії.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 грудня 2019 року водій автомобіля Chevrolet Aveo, рухався по Брест-Литовському шосе у напрямку Києва. Під час руху водій перевищив максимально допустиму швидкість, вчасно не зреагував на зміну дорожньої обстановки, та здійснив наїзд на двох велосипедистів, які внаслідок ДТП загинули на місці", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Вироком суду водія визнано винним в інкримінованому правопорушенні та призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.

Нагадаємо, у Святошинському районі міста Києва п'яний перехожий вийшов на проїжджу частину, де зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч. Внаслідок події велосипедист, 1993 року народження, впав і потрапив під колеса вантажівки та загинув на місці.

Згодом стало відомо, що загиблий - 27-річний лікар-травматолог Київської міської клінічної лікарні №7 Віктор Заболотний.

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