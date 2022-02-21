Збив 4 пішоходів: на Київщині п'яний водій влаштував жахливу ДТП (фото)

Постраждалих госпіталізували.
У селі Велика Снітинка Київської області 33-річний п'яний водій Daewoo Sens збив чотирьох пішоходів.
Про це 21 лютого повідомила пресслужба Фастівського районного управління поліції.
У ДТП постраждали місцеві жителі віком від 17 до 20 років. Їх госпіталізували із тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості.
У водія виявили 2,76 проміле алкоголю в крові. Його автомобіль вилучили та помістили на майданчик тимчасового тримання.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що у Києві недалеко біля станції метро "Почайна" автівка ВАЗ перекинулась на дах.
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