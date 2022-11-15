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Збиття ворожої ракети над Київщиною: керівник поліції оприлюднив відео

Збиття ворожої ракети над Київщиною: керівник поліції оприлюднив відео

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
1926
Час на прочитання
1 хв
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Збиття ворожої ракети над Київщиною: керівник поліції оприлюднив відео

Фото: Андрій Нєбитов

Андрій Нєбитов наголосив, що ворог не зупиняється і продовжує атакувати.

Керывник поліції Київської області Андрій Нєбитов оприлюднив момент збиття ворожої ракети над Київщиною 

"Збиття ворожої ракети на Київщині. Дякуємо силам ППО за блискучу роботу", - зазначив він у Telegram.

Нєбитов наголосив, що ворог не зупиняється і продовжує атакувати.

"Прошу усіх залишатись в укриттях. Загроза повітряної атаки окупантів триває", -  підсумував головний поліцейський Київщини.

Раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив,що у Київській області сили протиповітряної оборони збили кілька об’єктів, запущених російськими військами по території України.

Нагадаємо, окупанти завдали удар по Києву та області. Зафіксовано влучання у житлові будинки в Печерському районі.

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Дата публікації
Перегляди
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