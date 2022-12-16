Збиття ворожих ракет: Зеленський відзначив бійців 96 зенітної ракетної бригади, які прикривають Київщину

Понад 40 ракет терористів були знищені саме в небі центральних районів країни та поблизу Києва.

Президент України Володимир Зеленський подякував бійцям Повітряних сил, зенітникам, розвідникам і всім іншим, хто захищає і хто допомагає захищати українське небо. Сьогоднішній результат – 60 ракет збито.

Про це президент сказав у вечірньому зверненні до українців 16 грудня.

"Відзначилися всі повітряні командування – "Центр", "Південь", "Схід" та "Захід". А особливо результативними були бійці 96-ї зенітної ракетної бригади, які прикривають Київську область. Понад 40 ракет терористів були знищені саме в небі центральних районів країни та поблизу Києва. Я дякую вам, воїни", - наголосив очільник держави.

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Зеленський зазначив, що, на жаль, були і влучання.

"Терористам потрібна така масовість ракетних нальотів, щоб хоча б частина їхніх "іздєлій" досягала призначених цілей. Всі їхні мішені сьогодні – цивільні, і це переважно енергетика та об’єкти теплопостачання. Певно, внаслідок цієї війни сенс слова "терор" для більшості людей світу буде асоціюватися передусім з ось такими божевільними діями Росії", - підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 грудня, російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. Окупанти випустили по Україні понад 60 ракет. Внаслідок обстрілів у багатьох населених пунктах зникло електропостачання, тепло й вода. Окрім того, відомо про двох загиблих у Кривому Розі. Ще щонайменше 12 людей зазнали поранень, серед них - троє маленьких дітей.

Зазначимо, 16 грудня Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення. Армія окупантів випустила по Києву 40 ракет, з яких 37 збили сили ППО.

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