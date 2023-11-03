Збирав дані про військові об’єкти Києва та воїнів ЗСУ: як покарали ворожого інформатора

Ворожий інформатор збирав дані про військові об’єкти Києва та військовослужбовців ЗСУ. Його засуджено до восьми років в'язниці.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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Прокурори у суді довели, що засуджений збирав інформацію щодо військових об’єктів, наявності блокпостів і спостережних пунктів, укріплень, а також перебування там військовослужбовців ЗСУ й інших військових формувань.

Відзнятий фото- та відеоматеріал за грошову винагороду він відправляв через месенджер своєму спільнику, стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження. Той через месенджер передавав їх представнику ворожих спецслужб.

"Суд визнав чоловіка винним в інкримінованому злочині та засудив до восьми років тюрми. Водночас, з урахуванням попереднього вироку суду, яким його визнано винним за ст. 309 КК України, шляхом часткового приєднання невідбутої частини покарання, суд остаточно призначив йому покарання - вісім років один місяць позбавлення волі", - пілсумували у прокуратурі.

Нагадаємо, 22-річна українка, яка "хоче воювати за Росію", отримала довічне ув'язнення.

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