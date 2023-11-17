Збір коштів нібито на потреби військових: у межах провадження у Києві тривають обшуки (відео)

Поліція та прокуратура проводять обшуки в так званому фонді "Врятуємо рідну країну", які займаються шахрайством, використовуючи військову форму.

У Києві правоохоронці проводять перевірку щодо законності діяльності благодійного фонду. За цим фактом у поліції розпочато кримінальне провадження.

Як розповіли у поліції Києва, ввечері 16 листопада у телеграм-каналах поширилось відео конфлікту між громадянами в Оболонському районі столиці щодо збору грошей на потреби українських військових. На місце прибули працівники поліції.

У поліції кваліфікували подію як шахрайство

Поліцейські врегулювали конфлікт та доправили до територіального управління поліції п’ятьох представників благодійного фонду. Працівники поліції кваліфікували подію як шахрайство.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу України. У рамках розпочатого кримінального провадження дізнавачі перевіряють усіх представників фонду, а також документацію установи.

Поліція розпочала кримінальне провадження / Фото: Прокуратура Києва

Нині тривають обшуки

Оболонська окружна прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом можливих шахрайських дій з боку представників благодійної організації щодо збору коштів на потреби українських військових.

"У медіа набуло широкого резонансу відео конфлікту, що виник між громадянами та особами у військові формі, які від імені благодійного фонду збирали гроші на потреби українських військових. У межах розпочатого кримінального провадження перевіряється законність діяльності благодійного фонду, правомірність збору її представниками коштів, їх обліку та цільового використання", - зазначає пресслужба Київської міської прокуратури.

Шахраї з фонду «Врятуємо рідну країну» погрожують ветеранам - повне відео з Героїв Дніпра Публікую відео з повною картиною вчорашнього вечора на метро «Героїв Дніпра» у Києві, де чітко видно всю сутність шахраїв так званого волонтерського фонду «Врятуй рідну країну», який очолює Микола Осаула. Подивіться, там все дуже показово! Коля Осаула вирішив насміхатися з мого поранення та участі в бойових діях, мовляв він як шахрай-волонтер на війні більше пробув, паралельно з цим він віддав вказівки тітушками, які так само погрожували мені та нашим активістам. Максимально аморальний покидьок. Цей персонаж буде відповідати окремо. Другий персонаж, який мені погрожував, це його помічник - Карен Мелькумов, ну або за паспортом - Мелькумов Карэн Георгиевич. Громадянин російської федерації. Найближчим часом у себе в телеграм каналі я опублікую дані його російського паспорта. Уродженець м. Алмалик, Узбекистан. Проживав на території окупованого Криму, публічно підтримував анексію українського півострова. Нині намагається створити собі образ волонтера та борця з окупантами. По цьому персонажу готуються матеріали в СБУ зокрема для порушення кримінального провадження за посягання на територіальну цілісність України. Зранку Поліція Києва офіційно повідомила, що за результатами вчорашніх подій, на цих шахраїв відкрито кримінальне провадження. Зараз перед правоохоронними органами стоїть набагато більше завдання ніж боротьба з шахраями. Ми не прагнемо самосуду, ми воювали в тому числі за демократичні свободи в цій країні, але безкарність буде породжувати дуже нехороші, але справедливі дії від суспільства. Все у ваших руках! Ми уважно слідкуємо за цією справою. Щиро дякую Всім за розголос! Прошу поширити це відео. Опубліковано Олегом Симорозом Пʼятниця, 17 листопада 2023 р.

Зараз триває допит осіб, які мають відношення до вказаного благодійного фонду, та вживаються заходи щодо вилучення документації про його діяльність.

Крім того, проводиться обшук за місцем фактичного здійснення діяльності благодійного фонду "Врятуємо рідну країну".

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше відомий ветеран Олег Симороз заявив про викриття псевдоволонтерів у Києві.

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