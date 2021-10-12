Збила стовп, врізалася в дерево і ледь не наїхала на пішоходів: у Києві суддю позбавили прав за п'яне водіння

Збила стовп, врізалася в дерево і ледь не наїхала на пішоходів: у Києві суддю позбавили прав за п'яне водіння

Світлані Колегаєвій призначено штраф із позбавленням водійських прав строком на один рік.

Суддю Деснянського райсуду Києва Світлану Колегаєву, яка влітку їздила в нетверезому стані столицею за кермом Audi A6 і знесла стовп, ледь не збивши пішохода, визнали винною у п’яному водінні.

Суд призначив штраф із позбавленням водійських прав строком на один рік.

Про це повідомляє Watchers Media.

"Оболонський райсуд Києва у вівторок, 12 жовтня, визнав винною суддю столичного суду Світлану Колегаєву за керування автомобілем у стані сп’яніння. Таке рішення ухвалила суддя Ірина Банасько", - інформує Watchers із суду.

На слухання 12 жовтня не прибула жодна зі сторін процесу. Втім, суд досліджував матеріали справи і ухвалив рішення, не виходячи на його оголошення.

"Особу визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст 130 КуПап. Застосовано стягнення у межах санкції: штраф із позбавленням водійських прав", - повідомила секретарка судді Банасько.

Санкція статті 130 КуПап передбачає штраф від 130 до 17 тисяч гривень з позбавленням права керування автомобілем на один рік.

ТСН.ua

Раніше суддю Колегаєву оштрафували на 850 гривень. Її визнали винною за статтею 124 адміністравного кодексу України - пошкодження вулиці у результаті ДТП.

Нагадаємо, ДТП сталася 22 липня на Оболонській набережній. Жінка на авто збила стовп, врізалася в дерево і ледь не наїхала на пішоходів.

Як зазначає Watchers Media, Світлана Колегаєва відома тим, що під час Революції Гідності вона виносила рішення про активістів Майдану. Одного з них суддя посадила в СІЗО на 30 днів. Цей факт Колегаєва намагалася приховати у своїй декларації доброчесності.

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