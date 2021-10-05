Збила стовп, врізалася в дерево і ледь не наїхала на пішоходів: у Києві суддя відбулася штрафом у 850 гривень

Збила стовп, врізалася в дерево і ледь не наїхала на пішоходів: у Києві суддя відбулася штрафом у 850 гривень

Світлану К. визнали винною лише у пошкодженні вулиці в результаті ДТП.

Суддю Деснянського райсуду Києва Світлану К., яка влітку їздила в нетверезому стані столицею за кермом Audi A6 і знесла стовп, ледь не збивши пішохода, оштрафували на 850 гривень.

Про це повідомляє Watchers Media.

Суддя Оболонського райсуду столиці Сергій Родіонов визнав Світлану К. винною за статтею 124 адміністравного кодексу України - пошкодження вулиці у результаті ДТП.

Сама ж суддя запевняє, що в автомобілі виникли певні технічні несправності, які призвели до аварії. Адвокат Світлани К. заявила, що буде оскаржувати рішення суду.

Наголошується, що під час засідання суду не розглядався протокол, складений за ст. 130 (керування автомобілем у стані сп’яніння).

21 вересня перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що адмінпротокол за п’яне водіння так і не був складений, оскільки суддя, замість того, щоб приїхати в управління, пішла спочатку на лікарняний, а потім ще й у відпустку.

ДТП сталася 22 липня на Оболонській набережній. Жінка на авто збила стовп, врізалася в дерево і ледь не наїхала на пішоходів.

Як зазначає Watchers Media, Світлана Колегаєва відома тим, що під час Революції Гідності вона виносила рішення про активістів Майдану. Одного з них суддя посадила в СІЗО на 30 днів. Цей факт Колегаєва намагалася приховати у своїй декларації доброчесності.

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