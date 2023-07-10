Зберігайте спокій: на Київщині проведуть вибухові роботи на родовищі гранітів

У деяких громадах Київської області від 08:00 до 20:00 місцеві мешканці можуть чути звуки вибухів.

На Ольшаницькому родовищі гранітів, що в Білоцерківському районі Київської області, 11 липня проводитимуть вибухові роботи, що пов’язані з технологічними процесами.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

У деяких громадах Київської області від 08:00 до 20:00 місцеві жителі можуть чути звуки вибухів.

“11 липня на Ольшаницькому родовищі гранітів, що в Білоцерківському районі, будуть проведені вибухові роботи. Вони пов’язані з технологічними процесами... Зберігайте спокій – роботи планові”, – йдеться у повідомленні КОВА.

Нагадаємо, у Повітряних силах попередили про ворожі атаки після затишшя.

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