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Зберігайте спокій: на Київщині проведуть вибухові роботи на родовищі гранітів

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Зберігайте спокій: на Київщині проведуть вибухові роботи на родовищі гранітів

На Ольшаницькому кар'єрі видобувається граніт для виробництва щебеню / Фото: Київська обласна держадміністрація

У деяких громадах Київської області від 08:00 до 20:00 місцеві мешканці можуть чути звуки вибухів.

На Ольшаницькому родовищі гранітів, що в Білоцерківському районі Київської області, 11 липня проводитимуть вибухові роботи, що пов’язані з технологічними процесами.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

У деяких громадах Київської області від 08:00 до 20:00 місцеві жителі можуть чути звуки вибухів.

“11 липня на Ольшаницькому родовищі гранітів, що в Білоцерківському районі, будуть проведені вибухові роботи. Вони пов’язані з технологічними процесами... Зберігайте спокій – роботи планові”, – йдеться у повідомленні КОВА.

Нагадаємо, у Повітряних силах попередили про ворожі атаки після затишшя.

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Дата публікації
Перегляди
19
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