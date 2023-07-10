Зберігайте спокій: на Київщині проведуть вибухові роботи на родовищі гранітів

У деяких громадах Київської області від 08:00 до 20:00 місцеві мешканці можуть чути звуки вибухів.
На Ольшаницькому родовищі гранітів, що в Білоцерківському районі Київської області, 11 липня проводитимуть вибухові роботи, що пов’язані з технологічними процесами.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.
У деяких громадах Київської області від 08:00 до 20:00 місцеві жителі можуть чути звуки вибухів.
“11 липня на Ольшаницькому родовищі гранітів, що в Білоцерківському районі, будуть проведені вибухові роботи. Вони пов’язані з технологічними процесами... Зберігайте спокій – роботи планові”, – йдеться у повідомленні КОВА.
Нагадаємо, у Повітряних силах попередили про ворожі атаки після затишшя.
Читайте також: