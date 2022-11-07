Зберігав у морозилці частини тіла вбитої ним жінки: як ловили адвоката-вбивцю

Жорстоким різником, який на Київщині розчленував тіло коханої жінки та сховав у валізі, виявився відомий адвокат, учасник токшоу про весілля.

Нещодавно Україну шокувала звістка про те, що відомий адвокат, учасник популярного шоу "Одруження наосліп" виявився вбивцею та різником. Підсудним у справі про вбивство та розчленування коханої жінки є 37-річний успішний юрист, виходець із Красноярського краю Російської Федерації Петро Бігун, який проживав в Ірпені. Особливо були вражені люди, які віддавали йому гроші за те, щоб він "чистив" їм карму, навчав жити правильно, красиво і щасливо.

"КП в Україні" розповідає ексклюзивні подробиці викриття та затримання Петра Бігуна, який змінив своє просте ім'я на пафосне Бенджамін та пробував себе у різних іпостасях – слідчого прокуратури, телезірки, коуч-тренера, мотиваційного спікера, майстра йоги. Цікавими подробицями поділився заступник начальника ГУ Національної поліції в Київській області - начальник кримінальної поліції Олексій Маслов.

Страшна знахідка та хибний слід

Близько 11 ранку 4 червня двоє охоронців меліоративної станції в селі Нові Безрадичі (Київська область) вийшли до каналу, щоб вудити рибу. Увагу привернула світло-коричнева валіза, що лежала на березі. Річ виглядала пристойно, цікавість взяла гору над побоюваннями. Оглядаючи валізу, чоловіки не одразу зрозуміли, чому їх турбує якийсь важкий запах. Але коли відкрили знахідку...

"На щастя, чоловіки не злякалися, не втекли, а зателефонували до поліції, – розповідає Олексій Маслов. – На місце одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. У валізі опинилися частини людського тіла – дві руки, два обрубки ніг без ступнів, фрагмент грудної клітки, права лопатка. Все загорнуто у різні предмети одягу".

Начальник кримінальної поліції зазначив, що жертва невідомого маніяка була схожа чи то на худорлявого хлопчика, чи на витончену дівчину. Одяг точно був жіночим. Експерти впізнали бренди Stradivarius та Tom&Rose. Такий одяг продається в Україні і досить популярний у Польщі.

"Тобто ми вже розуміли, що жертва відвідувала торгові центри і належить до класу середнього достатку", - продовжує Олексій Маслов.

Другою зачіпкою стала знайдена на валізі потерта бірка, яку клеять, щоб не загубився багаж. Вона була від компанії, яка здійснювала перевезення між Україною та Польщею – 19 маршрутів на день.

"Ми відпрацювали їх усі, кожного водія. Один із перевізників згадав, як висаджував худу жінку у схожому пальті на центральному залізничному вокзалі. Чотири дні оперативники їздили від Києва до Львова, збираючи дані з кожної камери. І ми знайшли цю жінку... живу", - зазначив Маслов

Зачіпка спрацювала

Довелося повертатися у вихідну точку. За допомогою прес-центра поліції Київської області було складено кольорове відеоорієнтування з акцентом на предметах одягу. Ролик поширили в інтернеті, розіслали соцмережами.

"За два дні вказаний в орієнтуванні номер набрала жінка, яка розповіла, що такий одяг був у її подруги Ольги Давиденко. І ця подруга не виходить на зв'язок із кінця травня", – згадує Олексій Маслов.

Передісторія

За чотири місяці до цього, в останніх числах лютого, коли юрби жінок, дітей, старих людей бігли від війни на західні кордони, Ольга їхала з Польщі до Києва. Тут винаймав квартиру її 21-річний син, за якого вона дуже переживала. Деякий час вони жили разом, але потім все ж таки вирішили роз'їхатися – у кожного своє життя. А в середині березня Ольга повідомила сина, що зустріла чоловіка, який їй дуже сподобався, і вони вирішили з'їхатися. Хлопець не став уточнювати подробиці, хто це та де пара житиме. Мамі 39 років, має досвід двох шлюбів, напевно, знає, що робить.

"Із колишніми чоловіками жінка підтримувала контакти. Другий чоловік підтвердив, що розповів син. Сестра Ольги, яка мешкає в Росії, розповіла, що у нового залицяльника дивне ім'я – Бенджамін. Експертиза ДНК показала, що син Ольги Давиденко має 99% спорідненості зі знайденими в Нових Безрадичах останками. Ми зробили найважче – встановили особу загиблої. Але не знали, де вчинено вбивство, і не могли встановити навіть час, бо через спеку вміст валізи буквально кипів", - каже Олексій Маслов.

Зміна імені та духовні практики

Усі подробиці оперативної роботи ми не можемо розповідати, та й нема чого. На чоловіка з дивним ім'ям Бенджамін вийшли за мобільними з'єднаннями, свідченнями, ретельно зібраними у великого кола людей. За фактом це виявився Петро Бігун, який змінив ім'я на Бенджамін. Адвокатське свідоцтво він отримав у грудні 2021 року, але вже рекламував себе як юрист із шестирічним стажем, фахівець із усіх сфер права, адвокат із купою виграних справ. За сумісництвом мотиваційний спікер, коуч особистісного зростання, офіцер запасу, майстер йоги та чоловік у повному розквіті сил.

За відгуками друзів, Ольга справді готувалася бути щасливою. Вона теж була шанувальницею здорового харчування та способу життя, захоплювалася йогою, практикувала ароматерапію, любила розмови про духовне.

Якщо напарниця Бігуна по "Одруженню наосліп" Ольга Мунтян швидко розпізнала у його красномовстві та догодливій манері фальш, то Давиденко, схоже, потрапила під вплив. Її не бентежило, як мінімум спочатку, що новий друг просить збирати гроші в якийсь свій фонд, що часто користується її банківською карткою, і що своє сімейне гніздечко вони починають вити в маленькому дачному будиночку з літньою кухонькою на території села Підгірці Обухівського району. Неподалік Нових Безрадичів…

"У Підгірцях ми знайшли співробітників добровольчого формування, які за фото впізнали і Бенджаміна, і Ольгу, – продовжує Олексій Маслов. – Навесні будь-які чужі люди здавалися підозрілими, тож за парою наглядали, а один із місцевих навіть сфотографував їх разом: раптом знадобиться. І дійсно стало у пригоді…"

Приховував обличчя під камерами

"Корочка" адвоката забезпечувала Бігуну певний імунітет. Затримувати статусну особу можна лише з дозволу обласного прокурора. А для цього слідство мало мати стовідсоткові докази провини. Одна помилка – і злочинець вислизає, справа перетворюється на розряд "глухарів".

По камерах відеоспостереження у селищі та навколо нього ми склали хронометраж усіх подій кінця травня. 28.05 ми бачимо, як Петро та Ольга разом йдуть до свого будиночка близько сьомої вечора. Того ж дня Ольга спілкується із сестрою та сином. 29.05 її на зв'язку немає, але спрацьовує банківська карта, прив'язана до Ольги та її сина. Того ж дня Бенджамін один їде велосипедом до мегамаркету, де купує дрібну випічку. Думаємо, він спеціально активував карту Ольги, щоби син не турбувався за матір.

Найцікавіше відбувається 30.05. Бігун виїжджає з двору велосипедом як би з чорного ходу. Кружить манівцями навколо дачного кооперативу. Кепка низько насунута на лоб, коли потрапляє в дію камер – починає чухати ніс, закриваючи долонею половину обличчя.

"Ми вважаємо, що він так наглядав місця, куди зібрався ховати частини тіла вбитої ним жінки. Близько 20.00 Бігун повертається додому, а починаючи з 21:30 ми бачимо на камерах силует людини, яка везе валізу багажником велосипеда. Водночас від камери до камери пересувається у два-три рази довше, ніж раніше, тобто петляє", - розповів начальник кримінальної поліції.

Охоронець, який чергував на одній із заможних дач, теж розповів, що бачив людину з велосипедом та валізою. За спортивним костюмом, коли збільшили зображення, він упізнав Бенджаміна.

Обійшов вісім смітників

Опівдні 31.05 запрацював мобільний Ольги. Це сталося на радіоринку біля станції "Караваєві Дачі" у Києві. Бігун приїхав туди, щоб… продати телефон своєї жертви та купити собі новий стартовий пакет. Того ж дня він повертається додому, і камери в Підгірцях фіксують нові дивацтва: Петро виносить із дому відра, ганчірки, кульки та кожну річ викидає в окремий бак. Усього обійшов вісім смітників в окрузі.

"Ми розуміли, що всю ніч він замивав місце злочину, а тепер позбавляється речей, які в крові. Значить, Ольга загинула там, де мешкала. Нам допомогли обстежити звалище і справді знайшлися уламки пластикового відра зі слідами бурих плям", - додав Маслов.

Спочатку прикидався Отелло

На жаль, ми цього не можемо знати. Лише будувати версії. Потім притиснутий до стіни Бенджамін прикинеться Отелло, мовляв, задушив під час конфлікту на ґрунті ревнощів. Але Підгірці з населенням у чотири сотні людей не те місце, де ходять мачо, здатні зацікавити таку витончену жінку, як Ольга.

Можливо, вона нарешті розпізнала фальш, можливо, втомилася, що коханий живе за її рахунок. Можливо, захотіла гарантій міцних стосунків, можливо, дізналася про те, як її безцінний Бенджамін чинив з іншими жінками.

Соцмережах гуляє скріншот коментаря Ольги Ш., яка пише: "Твоя унікальність, Петро чи Бенджамін, бути ініціатором зачаття дітей, а потім збігати, кинувши жінку в становищі. І я не друга жінка у цій ситуації з тобою…"

Вечорами веде гімнастику цигун, а вдень продає каву з круасанами

Раптово покинувши Підгірці, Бігун винаймає квартиру в Ірпені і… влаштовується в маленькому кафе баристою. Вечорами він веде на YouTube-каналі свої "рятівні" уроки, показує гімнастику цигун, а вдень торгує кавою та круасанами. Якби покупці знали, що зробили руки цього усміхненого продавця, не змогли б проковтнути й шматочок.

"Ми розраховували, що Бігун якось себе видасть, захоче вийти на родичів Ольги, але він ні з ким не спілкувався. Натомість стало відомо, що відвідував турфірму, намагаючись дізнатися, як виїхати за кордон у призовному віці. Треба було поспішати, ми отримали дозвіл суду, провели обшуки в Підгірцях і знайшли там сліди крові. Потім прийшли до квартири в Ірпені", - розповів криміналіст.

Економний "коуч особистісного зростання" не просто продав телефон убитої ним коханої, але й прихопив на "чорний день" її ноутбук. Проте головні докази знайшлися у морозильній камері холодильника.

"Це телятина…"

"Коли ми дістали два шматки м'яса і запитали, що це, Бігун відповів: телятина. На обшуку була присутня криміналістична лабораторія. Коли шматки розморозили у воді, судмедексперт упізнав у них частини людського тіла – серце, нирку, матку та язик. Бігун намагався вивернутись, мовляв, винайняв квартиру з працюючим холодильником і в морозилку не заглядав. Проте господарі житла, які були присутніми на обшуку, це спростували", - повідомив Маслов.

Опинившись перед очевидним, Бігун замкнувся і не став пояснювати, навіщо потрошив тіло вбитої жінки, а потім перевозив цей кошмарний набір "трофеїв" з Підгірців до Ірпеня, щоб зберігати.

Фото: скриншот з відео

"Якщо у вас зібрані всі докази – спрямовуйте до суду", - заявив Бенджамін, мабуть, згадавши своє прокурорське минуле.

Зі справою знайомився швидко, довго не тягнув. У СІЗО його ніхто не відвідував, окрім призначеного державою адвоката, та не носив передачі.

У камері займається йогою

Наразі у тюремній камері Петро-Бенджамін займається йогою. Розслідувачі цієї гучної справи перевіряли її на причетність до аналогічних злочинів, але нічого схожого з нерозкритих ні в Київській, ні в інших областях не зареєстровано.

Розслідування закінчено. Справу передано до суду. Петру Бігуну світить до 15 років за ґратами.

Чи можна вважати Бігуна маніяком – пояснення експерта

Тим часом судово-психіатрична експертиза визнала адвоката здоровою людиною.

Доктор психологічних наук, експерт з юридичної психології Денис Александров пояснив, чи можна вважати Бігуна маніаком.

"Поняття "маніяк" не існує в юридичній, психологічній чи психіатричній площині. Є поняття "серійний убивця". Названого вами персонажа не можна віднести до цієї категорії, бо є лише один епізод. Хоча, напевно, стверджувати ми цього не можемо, латентна злочинність становить досить високий відсоток. Однозначно, поведінка цієї людини відрізняється від дій убивці, яка спотворює тіло, щоб її не можна було ідентифікувати. Просто вбивця хоче, щоб його не пов'язали з жертвою, та нічого іншого. В даному випадку ми бачимо ритуалізовану поведінку, своєрідний фетишизм, що вже говорить про психічне відхилення. Він вирізав та зберігав частини тіла, бо вони щось для нього означали. Саме ці частини, а не якісь інші", - пояснив Александров.

Експерт наголосив, що практично усі відомі серійні вбивці визнавалися здоровими та були віддані під суд.

Нагадаємо, у Києві педофіл простежив за 11-річною дівчинкою, заскочив за нею до ліфта і вчинив розпусні дії. Про зловмисника відомо, що це 31-річний уродженець Донецька.

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