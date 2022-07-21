Зберігав понад 100 тисяч файлів з дитячим порно: підозрюється мешканець Київщини

Мешканцю Бучанського району загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Київщини, який зберігав вдома фото- та відеофайли порнографічного характеру за (ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання мешканця Бучанського району на його персональному комп’ютері виявили понад 100 тисяч файлів, які, згідно з висновком експерта, є дитячою порнографією.

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Санкцією статті передбачено покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Києві на лаві підсудних опинився чоловік, який переодягнувся в жінку, пробрався до шкільної вбиральні і вчинив розпусні дії стосовно дитини.

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