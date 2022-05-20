Зберігав арсенал вогнепальної зброї та боєприпасів: у Києві затримали чоловіка (фото)

Зберігав арсенал вогнепальної зброї та боєприпасів: у Києві затримали чоловіка (фото)

У Києві затримали 42-річного чоловіка, який незаконно придбав та зберігав вдома арсенал вогнепальної зброї та боєприпасів.

Про це 20 травня повідомили в Київській міській прокуратурі.

Під час обшуку у чоловіка вилучили автомат системи Калашникова, чотири магазини, три корпуси гранати РГД-5, корпус гранати Ф-1, чотири запали УЗГРМ-2, пневматичний пістолет, а також 150 набоїв калібру 5,45, 92 набої калібру 7,62 та одноразовий гранатометний постріл РПГ-22.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру та обрали запобіжний захід. Наразі встановлюється канал надходження зброї, а також інші особи, які можуть бути причетні до її незаконного обігу.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, мешканець Київської області від початку повномасштабного вторгнення Росії здавав в оренду переселенцям вигадані квартири в західних областях України.

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

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