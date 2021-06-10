Зберігала вдома в холодильнику: у Києві вчена вкрала штам небезпечного вірусу, який швидко поширюється

Науковиця вкрала із приміщення інституту флакони зі штамом вірусу особливо небезпечної хвороби – ньюкаслської хвороби птиці.

У Києві ексзавідувачка сектору Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів вкрала із наукової установи небезпечний штам пташиного вірусу. Жінка зберігала його в домашньому холодильнику та планувала продати.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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За даними слідства, колишня співробітниця інституту мала доступ до небезпечних штамів вірусів, які є збудниками заразних хвороб тварин та можуть швидко поширюватися у значних масштабах незалежно від державних кордонів. Науковиця вкрала із приміщення інституту флакони зі штамом вірусу особливо небезпечної хвороби – ньюкаслської хвороби птиці.

"Щоб приховати злочин, завідуюча сектором порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів, яка передбачає отримання середньої проби для зараження ембріонів. Тобто вона умисно зменшувала кількість вихідних зразків для отримання нового пасажу - зараження чутливої клітини з метою отримання від неї нової популяції вірусу, не повертала їх до сховища мікроорганізмів, а частину новоутвореного матеріалу привласнювала", - йдеться у повідомленні.

Штам небезпечного вірусу вчена зберігала у своєму домашньому холодильнику. У майбутньому жінка планувала продати небезпечний штам пташиного вірусу.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України). Триває досудове розслідування.

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