Збереження старого Києва: призначено нового керівника і заступника у Департамент охорони культурної спадщини

Мер Києва Віталій Кличко призначив нового керівника та його заступника у Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram.

За словами мера, Департамент охорони культурної спадщини КМДА очолить Марина Соловйова.

"Людина, яка завжди опікувалась збереженням старого Києва і багато для цього зробила“, – зауважив Кличко.

Заступником Соловйової у Департаменті буде призначений активіст Дмитро Перов, кандидатуру якого запропонувала столична громадськість

"Спільними зусиллями впроваджуватимемо необхідні зміни для збереження культурної, історичної спадщини нашого міста”, – додав Кличко.

Нагадаємо, у червні 2023 року Віталій Кличко підписав заяву про звільнення директора Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка, який гучно святкував день народження дружини у столичному ресторані під час комендантської години. Його обов’язки виконувала заступниця Ірина Черненко.