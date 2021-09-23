Займалися вимаганням та розбоями: у Києві викрили групу псевдополіцейських (фото, відео)

Наразі у кримінальному провадженні встановлено сім потерпілих.

​​Викрито групу псевдополіцейських, які займалися розбоями та вимаганням на території Києва.

Повідомлено про підозру сімом учасникам організованої злочинної групи, які видавали себе за співробітників правоохоронних органів, здійснювали розбійні напади, незаконно утримували людей та вимагали від них гроші.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що учасники злочинного угруповання, до складу якого входили сім осіб, четверо з яких є водіями служб таксі, організували злочинну діяльність, пов’язану із вимаганням грошових коштів від наркозалежних осіб та осіб, які займаються збутом наркотичних речовин.



Зокрема, отримавши замовлення від клієнта про доставку посилки, водій служби таксі розкривав відправлення і у разі виявлення наркотичних речовин, повідомляв про це учасникам групи. Надалі спільники, видаючи себе за співробітників поліції, проводили удаване затримання особи, якій призначалася посилка. Залякуючи потерпілих кримінальною відповідальністю, незаконно утримуючи їх проти волі, у тому числі із застосуванням спецзасобів, зловмисники вимагали від них грошові кошти, як відкупні, у розмірі від 2 тис. гривень до 20 тис. гривень, у тому числі за рахунок оргтехніки та інших цінних речей.

Наразі у кримінальному провадженні встановлено сім потерпілих.



В результаті вжитих правоохоронцями заходів учасників злочинного угруповання вдалося встановити. Підозрювані - чоловіки віком від 25 до 33 років, мешканці столиці та області. Організатор - 28-річний киянин, уродженець Черкаської області.



Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.



Перевіряється причетність цієї групи до низки аналогічних злочинів, скоєних на території столиці з лютого по вересень 2021 року.



Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, правоохоронці викрили унікальну за рівнем підготовки, майстерністю конспірації та характером скоєння злочинів організовану злочинну групу, яка діяла з 2017 року. На рахунку розбійників кривавий напад на юриста в столиці, розбій у маєтку судді апеляційного суду та напад мера одного із міст.

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