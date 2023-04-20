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Заява NASA про спалах над Києвом та версія український військових про заграву над столицею: головні новини ночі 20 квітня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2008
Час на прочитання
1 хв
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Заява NASA про спалах над Києвом та версія український військових про заграву над столицею: головні новини ночі 20 квітня 2023 року

У NASA відхрестилися від падіння супутника над Києвом / Фото: crewdaily.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 20 квітня 2023 року: 

  • У Повітряних Силах назвали свою версію спалахів над Києвом Читати далі –>
  • Поки у соцмережах поширюють меми про НЛО, українські військові збили дрони-камікадзе на Сході Читати далі –>
  • Противник атакував ударними дронами: на Сході знищили 10 з 11 "шахедів" Читати далі –>
  • У Білорусі теж бачили дивний спалах у небі (відео) Читати далі –>
  • У NASA відхрестилися від падіння супутника над Києвом Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2008
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