Заява NASA про спалах над Києвом та версія український військових про заграву над столицею: головні новини ночі 20 квітня 2023 року

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Головні новини ночі 20 квітня 2023 року:
- У Повітряних Силах назвали свою версію спалахів над Києвом Читати далі –>
- Поки у соцмережах поширюють меми про НЛО, українські військові збили дрони-камікадзе на Сході Читати далі –>
- Противник атакував ударними дронами: на Сході знищили 10 з 11 "шахедів" Читати далі –>
- У Білорусі теж бачили дивний спалах у небі (відео) Читати далі –>
- У NASA відхрестилися від падіння супутника над Києвом Читати далі –>
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