"Завжди дивіться в завтрашній рік": Кличко презентував календар-мем зі своїми останніми ляпами

"Завжди дивіться в завтрашній рік": Кличко презентував календар-мем зі своїми останніми ляпами

У кумедному календарі політик поєднав дві свої останні обмовки.

Мер Києва Віталій Кличко з гумором відреагував на власний ляп у новорічному привітанні, в якому побажав українцям добре зустріти 2222 рік.

Кличко вирішив покепкувати над собою і опублікував кумедний календар.

У ньому політик поєднав дві свої останні обмовки: про новий 2222-й і цифри зворотного відліку до Нового року. Раніше Кличко під час офіційного засвічення ялинки 18 грудня пропустив цифру два, коли рахував у зворотному порядку. На календарі вона також пропущена.

facebook/Віталій Кличко

"Завжди дивіться в завтрашній день! І в рік теж", — написав мер в Іnstagram, натякаючи на свій давніший ляп про те, що "сьогодні в завтрашній день не всі можуть дивитися. Точніше, дивитися можуть не тільки лиш всі! Мало хто може це зробити!".

Зазначимо, що це далеко не єдині ляпи мера Києва. На початку грудня Кличко запевнив жителів столиці, що дорожні служби готові до зими і будуть "посипати дороги снігом".

Під час одного із брифінгів мера Києва підвели слова "після" та "сенсаційні". Перше в нього перетворилося на непристойне "п*ська", а от друге ніяк не вдавалося вимовити.

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