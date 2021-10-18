Завтра до Києва прилетить очільник Пентагону: програма візиту

Ллойд Остін відвідає Київ, щоб підтвердити підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України.

Завтра, 19 жовтня, до Києва прилетить міністр оборони США Ллойд Остін. Він відвідає столицю, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це йдеться у заяві посольство США В Україні.

Програма візиту:

візьме участь в церемонії вшанування полеглих захисників України в Меморіальній залі і біля Меморіального дзвону захисникам України;

зустрінеться з міністром оборони Андрієм Тараном.

«Перебуваючи в Києві, пан Остін відвідає Міністерство оборони України, де він візьме участь в церемоніалі вшанування полеглих захисників України в Меморіальній залі і біля Меморіального дзвону захисникам України, а також зустрінеться з міністром оборони Андрієм Тараном, щоб обговорити прогрес України у реалізації реформ в галузі оборони та військово-промислового комплексу, необхідних для просування її євроатлантичних прагнень, а також безпеку в Чорному морі», – йдеться в повідомленні.

Також, як повідомляли попередньо, очільник Пентагону має зустрітитися з президентом Володимиром Зеленським.

Після зустрічі міністри оборони США й України зроблять короткі заяви для преси. Вони дадуть відповіді на кілька запитань.

Зазначимо, наразі Ллойд Остін перебуває з візитом у Грузії. Остін відвідає Грузію, Україну та Румунію, пізніше - міністерство оборони НАТО у Брюсселі.

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