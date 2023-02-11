Завтра, 12 лютого, у Києві лунатимуть вибухи

У неділю, 12 лютого, на лівому березі та в Оболонському районі Києва можуть лунати вибухи через підрив льодового затору на Десні.

Про це попереджає Київська міська військова адміністрація.

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Київ закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки у разі повітряної тривоги.

"Завтра, 12 лютого, на лівому березі та в Оболонському районі столиці можуть бути гучні звуки вибухів! Підрив криги здійснюватимуть наші піротехніки. Мета — знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки", - йдеться у повідомленні КМВА.

Нагадаємо, у січні на Київщині через величезне скупчення криги на річці Десна вода піднялася на кілька метрів. Рятувальники повідомляли, через це було підтоплено кілька десятків домогосподарств у Броварському районі, зокрема, у селах Пухівка, Зазим'я, Рожни.

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