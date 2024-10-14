Заволодів мільйонами бізнес-компаньйона: у Києві викрили шахрайську схему "підприємця"

Правоохоронці викрили шахрайську схему 33-річного підприємця, який заволодів 25 мільйонами гривен бізнес-компаньйона під виглядом інвестицій.

Про це інформує поліція Києва.

Зазначається, що шахрайську схему, організовував підприємець, чия діяльність пов'язана з агропромисловою галуззю.

"Зловмисник на системній основі отримував від потерпілого кошти, які останній нібито "інвестував" у розвиток спільної підприємницької діяльності. Шахрайська схема полягала в наступному: для отримання надприбутків зловмисник пропонував знайомому інвестувати у спільний бізнес під відсоток від подальших реалізацій. Фігурант купував у фермерів сільськогосподарську продукцію, після чого продавав її промисловим заводам за вищою ціною, а отриману різницю повинен був розподіляти з потерпілим", - йдеться в повідомленні.

Після виконання контракту з продажу продукції, прибуток партнерів склав по 160 000 доларів кожному, проте фігурант не поспішав їх віддавати "інвестору". Свій вчинок він пояснив тим, що гроші повинні "працювати" на бізнес, тому вони будуть вкладені у наступний проєкт.

Яу встановили слідтсво, розмір "інвестицій" складав від 20 000 до 330 000 доларів. Від січня по грудень 2023 року фігурант заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 530 000 доларів.

На підставі зібраних доказів поліцейські повідомили підприємцю про підозру за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Йому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 10 млн грн застави.

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