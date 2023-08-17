Заволодів майже 6,3 млн грн на ремонті дороги: у Києві підприємцю оголосили про підозру

У столиці під час ремонту дороги було розкрадено майже 6,3 млн грн під час ремонту дороги. Так, директору приватного шляхобудівного підприємства повідомили про підозру.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Повідомляється, що під час проведення запланованих робіт 64-річний власник та директор підрядної організації вносив до офіційної документації недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та їхньої якості. Внаслідок цього державному бюджету завдано збитків у розмірі майже 6,3 млн грн. Цей факт підтвердила проведена експертиза.

Фігуранту інкримінують заволодіння бюджетними коштами через зловживання службовим становищем. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання директору підприємства запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, наразі правоохоронці перевіряють причетність до "схеми" інших осіб.

Раніше у Київській області директору компанії повідомили про підозру за привласнення 121 млн грн державних коштів на ремонті доріг.

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