Заволодів автівкою та продавав інформацію з держбаз: у Києві поліцейському повідомили про підозру

У Києві повідомили про підозру поліцейському та двом його спільникам за незаконне заволодіння автівкою та продаж інформації з державних баз.

Так, 27-річний оперуповноважений одного з районних управлінь поліції міста Києва на початку квітня незаконно заволодів позашляховиком, який був виставлений військовослужбовцем на продаж в одному з автосалонів.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Правоохоронець повідомив зберігачам, що автівка нібито перебуває в розшуку та він, як працівник поліції, має право її арештувати та вилучити.

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Після того, як правоохоронець упродовж тижня використовував викрадений автомобіль у власних цілях, він вирішив заволодіти й грошима продавця. Для цього чоловік залучив двох цивільних осіб для введення в оману військовослужбовця, який намагався цей автомобіль продати.

Підозрювані видавали себе за покупців, які нібито придбали цей позашляховик в автосалоні за добу до початку збройної агресії РФ, водночас не встигли його забрати.

Поліцейський в свою чергу наполягав на тому, що автівка є предметом кримінального правопорушення і у разі, якщо військовослужбовець не сплатить "покупцям" грошові кошти у сумі 20 тис. доларів, то її буде конфісковано.

У ході досудового розслідування зафіксовано факт отримання грошових коштів підозрюваними. Крім цього, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що поліцейській неодноразово використовував наданий йому доступ до інформаційних баз даних державних органів для пошуку та передачі конфіденційної інформації третім особам.

Варто зазначити, що поліцейський раніше вже перебував у полі зору правоохоронних органів. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, у Києві викрили один із добробатів на незаконному зберіганні автоматів та майже тисячі набоїв до них.

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