"Завісили фото з Маріуполя, щоб не порушити нірвану": у Києві спалахнув скандал через йогу в Музеї Шевченка

Людей на занятті з йоги було досить багато, хочеться вірити, що вони просто не знали, що за фотовиставка тривала у музеї.

У Києві спалахнув скандал через те, що фітнес клуб вирішив провести заняття з йоги у музеї Тараса Шевченка, де зараз триває фотовиставка переможців World Press Photo. Цинізм ситуації полягає у тому, що особливо важкі фотографії з Маріуполя організатори завісили, щоб не проводити тренування на такому тлі.

Про це розповіла журналістка Крістіна Бердинських у Facebook.

"Про цю ситуацію мало хто знає, але думаю усе ж таки варто про неї розповісти. Нещодавно у музеї Тараса Шевченка відкрилася фотовиставка переможців World Press Photo. На першому поверсі переважно фотографії з війни в Україні. Дуже важкі. Головна - гігантська за розміром фотографія Evgeniy Maloletka з Маріуполя з вагітною жінкою, яку несуть на ношах. Виставка працює до 3-го грудня. Тим часом фітнес клуб вирішує провести заняття з йоги у музеї на цьому ж першому поверсі. І робить відео анонс в інсті на фоні цих фото. У коментарях люди обурилися звісно. Анонс видалили. І що робить далі йога студія і музей? Домовляються, що заняття пройде зранку до відкриття музею, а фотографії чимось накриють. Я довго не вірила, що так і зроблять, але так і зробили", - пише Бердинських.

Йогу провели, фото з Маріуполя прикрили.

Світлини про війну просто завісили простирадлами / Фото: скриншот з відео

"Не знаю хто у цій ситуації гірше - фітнес-клуб чи музей", - ставить риторичне запитання журналістка.

Керівнивництво музею знало про ідею завісити фото простирадлами

Крістіна Бердинських додала, що людей на занятті було доволі багато.

"Людей було багато, може не знали, що на фото (тішу себе надією)", - зазначила вона.

Людей на тренування з йоги у музеї прийшло досить багато

Що пишуть у Мережі

Мережа вибухнула обурливими коментарями:

"Тут справа навіть не в організаторах, а в учасниках. Я не розумію, як вони планували релакснути в шавасані на фоні отаких фото? Вони взагалі нічого не відчувають?"

"У зв'язку з цим тільки одне питання - на**я йога в музеї? Щоби що? Сама концепція йоги передбачає приміщення максимально відкрите природі, місце сили, так би мовити. Вони чакрами Тараса Григоровича хотіли подихати?"

"Навіщо взагалі проводити йогу в музеї?"

А в чому принциповість проводити заняття саме в цьому музеї? У Києві мало приміщень? Виглядає як позиція..."

Вибір, що розбиває серце

Свій коментар під дописом залишив також інформаційний продюсер "4 каналу" Владислав Майструк. Він розповів про жахливий епізод з життя вагітної жінки, зображеної на фото: "До речі, жінка на фото вижила, але втратила свого малюка. Ми писали інтерв’ю з акушеркою, яка асистувала пологи, в вона розповіла, що після того, як дитину, вже вбиту росіянами, обмили, перед мамою був вибір: не бачити свого сина, та жаліте про це все життя, або подивитися на його обличча, та, може, і померти від болю. Мама вирішила побачити обличча свого сина".

"Чхати вони хотіли на всіх..."

На скандал також відреагував відомий фотограф, автор світлини з вагітною на ношах із Маріуполя, переможець World Press Photo Євген Малолєтка.

"Це такий собі бізнес по-українські. Де і Національний музей Тараса Шевченка, і ця спортивна студія вирішили, що чхати вони хотіли на всіх. У тому числі на загиблих та їхні родин. Спочатку музей хотів знять роботи, але організатори їм заборонили, тому вони просто вирішили їх закрити простирадлами. По всьому світу проходять виставки World Press Photo, де таких казусів не допускають. Що вже говорити про країну, в якій іде війна", - написав фотограф.

Нагадаємо, журналіст, публіцист, військовослужбовець ЗСУ Павло Казарін заявив, що в умовах тривалої війни і суспільного дратування українці можуть шукати винного. Рівень суспільної єдності в Україні взимку буде меншим, аніж торік. На його думку, українцям треба трохи менше хайпувати на якихось гарячих темах.