Завищені ціни і таємний контракт: начальник метро Києва замовив ремонт за 1,5 млрд балерині

Йдеться про контракт між метро та ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії.

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" під керівництвом Віктора Брагінського віддав підряд на капітальний ремонт "червоної гілки" метро за 1,5 млрд грн компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського. Ця родичка – викладачка класичної хореографії в академії танцю.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info.

Завищені ціни і таємний контакт метро Києва

Йдеться про контракт, укладений 23 грудня 2022 року між КП "Київський метрополітен" та ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії метро. Цей контакт має гриф "для службового користування".

Відповідно до звіту самого метрополітену, загальна вартість угоди становить 1,58 млрд грн. З цієї суми підряднику вже сплачено близько 1 млрд грн. Як з’ясували журналісти, контракт може містити суттєво завищені ціни на матеріали та обладнання.

Так, за даними джерел Bihus.Info, "Теплоенергоавтоматика" 2023 року купувала кабелі у компанії ТОВ "Тамерлайн", але за значно нижчою ціною. Тож на партії у 7 км кабелю, з урахуванням податків, метрополітен міг переплатити близько 15,7 млн грн.

Власниця ТОВ "Теплоенергоавтоматика" – балерина, теща бізнес-партнера Брагінського

Від літа 2023 року основним власником ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" вказана Тетяна Белецька. Вона – балерина, народна артистка України, викладає у Національній опері та завідує відділенням класичної хореографії в Київський муніципальній академію танцю.

Тетяна Белецька – балерина, народна артистка України / Скриншот

Водночас, за даними журналістів, Белецька може бути тещею давнього колеги та бізнес-партнера Брагінського – Кирила Кривця. Раніше чоловіки одночасно працювали у структурах "Нафтогазу", а пізніше разом займалися бізнесом. Після того як 2014 року Брагінський став керівником "Київського метрополітену", Кривець став власником одразу кількох компаній-підрядників, які постачали товари та виконували роботи для метро.

Спершу Кривець зайшов до ТОВ "99 продакшн", яке одразу почало постачати метрополітену формений одяг. Журналісти звернули увагу, що певний час директоркою фірми була двоюрідна сестра Брагінського. Тобто виходить, що сестра укладала угоди з комунальним підприємством, яке очолював її ж брат. "99 продакшн" також було конкурентом у низці тендерів із ФОП Світланою Ільїною – бухгалтеркою родинного бізнесу Брагінських.

Віктор Брагінський та Кирило Кривець / Фото: bihus.info

На початку 2022 року опосередковано через "99 продакшн" Кривець став основним бенефіціаром ТОВ "Енергодарбудмеханізація". На той час ця фірма вже давно була підрядником метрополітену, зокрема взяла участь у досі не завершеному будівництві метро на Виноградар.

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Після того, як Кривець став основним бенефіціаром, "Енергодарбудмеханізація" продовжує одержувати кошти від метро, і освоює їх специфічним способом. Так, журналісти з посиланням на джерела повідомили, що 2023 року компанія купувала металоконструкції за 32 млн грн у ТОВ "Рінвел". Постачальник є фігурантом судових ухвал як компанія "транзитно-конвертаційної групи". Більше того, постачальник сам того року купував сигарети та алкоголь.

"Тобто може йтися про таке явище як податкова "скрутка" з метою ухилення від оподаткування та обготівкування коштів", – зазначається у розслідуванні.

В Bihus.Info вказали, що Белецька відмовилася розмовляти з журналістами. А Кривець надіслав письмову відповідь, де ухильно відповів, що Белецька йому доводиться "третьою чергою спадкового права". Щодо коментаря Брагінського, то замість цього "Київський метрополітен" надіслав письмову відповідь. У ній вказано, що Кривець і Белецька не є родичами Брагінського, хоча про це в запиті і не йшлося.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info опубліковали перша частину розслідування про "Київський метрополітен" та Брагінського. Там йшлося про декларацію та мільйонні активи Брагінського, і його родичів.

Після цього мер Києва Віталій Кличко заявив, що Брагінський має бути відсторонений від виконання обовʼязків, а фактами з розслідування мають займатися правоохоронці.

Наступного дня Брагінський подав заяву на звільнення.

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