Завідувач ендокринологічного відділення однієї з лікарень на Оболоні у Києві "знаходив" у здорових ухилянтів тяжкі хвороби

Вартість таких "послуг" становила від 5 до 8 тисяч доларів США, скористались ними понад 20 ухилянтів.

Завідувачу ендокринологічного відділення однієї з лікарень Оболонського району Києва знаходив" у здорових військовозобов’язаних тяжкі хвороби. Йому повідомлено про підозру.

Про це повідомили у прокуратурі Києва.

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру завідувачу ендокринологічного відділення однієї з лікарень Оболонського району міста Києва в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом усуненням перешкод для перетину кордону, вчиненому щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Встановлено, що лікар за гроші оформлював завідомо неправдиві висновки та виписки про наявність тяжких хвороб у військовозобов’язаних чоловіків. Надалі вони отримували довідки про непридатність до військової служби, що давало їм можливість перетнути державний кордон України в умовах воєнного стану.

Вартість таких "послуг" становила від 5 до 8 тисяч доларів США. Скористались ними понад 20 ухилянтів.

Зазначимо, що іншим шістьом учасникам вищевказаної злочинної схеми, серед яких директор однієї з лікарень Дарницького району міста Києва, медсестра цієї лікарні та лікар-хірург Державної установи "Інститут серця МОЗ України", а також двоє посередників, повідомили про підозру раніше.

Нагадаємо, члени ВЛК вже не зможуть на власний розсуд приймати рішення щодо придатності чи непридатності військовозобов'язаного. Відтепер вони повинні керуватися чіткими нормами.

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