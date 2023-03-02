Завідувача кладовища засудили до 10 років в’язниці за підтримку росіян під час окупації Київщини

Колаборант отримав вирок за підтримку росіян під час окупації Київщини.

Суд визнав винним завідувача кладовища у Бучанському районі, який пішов на співпрацю із російськими окупантами. Найближчі 10 років колаборант проведе за ґратами.

Про це повідомили в пресслужбі Печерського районного суду Києва.

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Зловмисник погодився на пропозицію окупантів стати старостою села Синяк.

“Визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність). Призначити покарання у вигляді 10 років позбавленні волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, органах, що надають публічні послуги, на строк 15 років, з конфіскацією майна”, – йдеться у рішенні суду.

Зазначається, що строк відбування покарання засудженого починається з моменту його затримання – з 3 травня 2022 року. Рішення суду, яке було оголошено 24 лютого, може бути оскаржене упродовж 30 днів.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили п’ять військовослужбовців Російської Федерації та трьох "вагнерівців", яких підозрюють у вбивстві старости села Мотижин та смертельних катуваннях мирних мешканців Київської області.

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