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Завідувача кладовища засудили до 10 років в’язниці за підтримку росіян під час окупації Київщини

Завідувача кладовища засудили до 10 років в’язниці за підтримку росіян під час окупації Київщини

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Завідувача кладовища засудили до 10 років в’язниці за підтримку росіян під час окупації Київщини

Колаборант погодився на пропозицію окупантів стати старостою села Синяк.

Колаборант отримав вирок за підтримку росіян під час окупації Київщини.

Суд визнав винним завідувача кладовища у Бучанському районі, який пішов на співпрацю із російськими окупантами. Найближчі 10 років колаборант проведе за ґратами.

Про це повідомили в пресслужбі Печерського районного суду Києва.

Зловмисник погодився на пропозицію окупантів стати старостою села Синяк.

“Визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність). Призначити покарання у вигляді 10 років позбавленні волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, органах, що надають публічні послуги, на строк 15 років, з конфіскацією майна”, – йдеться у рішенні суду.

Зазначається, що строк відбування покарання засудженого починається з моменту його затримання – з 3 травня 2022 року. Рішення суду, яке було оголошено 24 лютого, може бути оскаржене упродовж 30 днів.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили п’ять військовослужбовців Російської Федерації та трьох "вагнерівців", яких підозрюють у вбивстві старости села Мотижин та смертельних катуваннях мирних мешканців Київської області. 

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Перегляди
277
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