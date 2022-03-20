«Завдяки вам у киян є світло, тепло, вода», - Кличко подякував за щоденну роботу комунальникам, які відзначають професійне свято

«Завдяки вам у киян є світло, тепло, вода», - Кличко подякував за щоденну роботу комунальникам, які відзначають професійне свято

Мер Києва Віталій Кличко привітав працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення з професійним святом і подякував їм за якісну роботу, навіть в умовах воєнного стану.

«Сьогодні я особливо хочу подякувати нашим комунальникам, які відзначають професійне свято. Щодня ви виходите на роботу, незважаючи на обстріли і ризик. Вивозите сміття, аварійні бригади ліквідовують пошкодження мереж. Ви прибираєте вулиці столиці. Приємно їх бачити, навіть у такий час, доглянутими. У киян є світло, тепло, вода. Мешканці міста це бачать і вдячні вам! Спасибі за вашу роботу!», - сказав Віталій Кличко.

Він наголосив, що всі підприємства критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення міста працюють. І подякував усім, хто допомагає забезпечувати життєдіяльність столиці та підтримувати соціально вразливі категорії киян. Волонтерам, працівникам державних підприємств та бізнесу.

«Я хочу подякувати усім і кожному окремо. Тільки разом ми вистоїмо!» - наголосив мер Києва.

День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення відзначається щороку в Україні у третю неділю березня.