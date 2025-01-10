Завдавав ударів кулаками, ногами і залізякою: у Києві чоловік забив до смерті матір

Під час побутового конфлікту нападник до смерті забив свою 72-річну матір.

У Києві чоловік забив до смерті власну матір.

Про це повідомила поліція Києва.

"Подія сталася у Подільському районі столиці. Встановлено, що між сином та матір’ю виник конфлікт на побутовому ґрунті, внаслідок чого 47-річний чоловік почав завдавати численних ударів матері кулаками та ногами. Схопивши металевий лист з газової плити він продовжив бити матір, допоки жінка не перестала подавати ознаки життя", – йдеться у повідомленні.

47-річного киянина поліцейські затримали на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вилучили речові докази, що вказують на причетність фігуранта до тяжкого злочину.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

47-річного киянина поліцейські затримали на місці події / Фото: Поліція Києва / Facebook

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва повідомили затриманому про підозру, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Знаряддя вбивства / Фото: Поліція Києва / Facebook / Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, у Києві 39-річна жінка вбила через ревнощі свого 46-річного співмешканця, завдавши йому смертельного ножового поранення в спину.

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