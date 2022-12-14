Завдав 17 ножових поранень товаришу у тулуб, шию, руки та ноги: у Києві затримали зловмисника

За скоєне затриманому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який завдав 17 ножових поранень товаришу. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Зазначається, що чоловіки розпивали алкоголь у квартирі на проспекті Володимира Івасюка. Згодом між ними виник конфлікт. Під час сварки затриманий накинувся напотерпілого та завдав йому ударів ножем у різні частини тіла. Зокрема, загиблий мав колото-різані рани голови.

"Затриманий пояснив, що нібито почав захищатися від опонента, який завдав йому поранення. Тож чоловік у відповідь схопив ножа та завдав численних ударів знайомому у тулуб, шию, руки та ноги. Всього експерти виявили сімнадцять колото-різаних ран на тілі 41-річного загиблого", - розповів керівник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко.

Фото: Управління МВС Києва

Під час огляду місць події поліцейські виявили та вилучили кухонний ніж та одяг зі слідами крові. Зловмисника затримали. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства, за яке йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві поблизу станції метро Хрещатик знайшли мертвого чоловіка. Тіло було перед дверима МакДональдза. За попередньою інформацією, чоловіку раптово стало погано на вулиці, він впав і помер. Ознак насильницької смерті на тілі поліція не знайшла.

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