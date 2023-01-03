Завдали місту сотні тисяч гривень збитків: керівництво Департаменту комунальної власності Києва постане перед судом

Прокурор, відстоюючи інтереси тергромади Києва, заявив цивільні позови до обвинувачених про солідарне відшкодування всієї суми завданих збитків.

Директор Департаменту комунальної власності Києва та його перший заступник постануть перед судом: їхня, діяльність завдала столичній громаді збитків на суму 639 тис. грн.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, між Департаментом комунальної власності м. Києва, громадською організацією та підприємцями були укладені договори про передачу в оренду комунальних приміщень на вул. Іоанна Павла ІІ, Олеся Гончара та Пушкінській для розміщення громадської організації, офісів та медичного кабінету.

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У подальшому, діючи всупереч інтересам служби, посадові особи Департаменту утворювали комісії щодо перевірки стану орендованого майна. За результатами роботи цих комісій складалися акти про припинення нарахування орендарям орендної плати начебто через незадовільний стан цих приміщень.

При цьому складення таких актів не передбачено чинним законодавством, а порядок вирішення спорів в частині придатності об’єкта оренди до використання за цільовим призначенням відноситься до компетенції суду.

Таким чином, внаслідок службової недбалості та зловживання владою з боку директора Департаменту та його першого заступника територіальній громаді міста Києва завдано збитків на суму 639 тис. грн.

Наразі обвинувальні акти за фактом зловживання владою та службової недбалості (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 367 КК України) відносно високопосадовців скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

"Крім того, у зв’язку із бездіяльністю Київської міської ради як власника майна, прокурор, відстоюючи інтереси тергромади Києва, заявив цивільні позови до обвинувачених про солідарне відшкодування всієї суми завданих збитків", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, війна за 10 місяців завдала довкіллю Києву та області збитків на 47 мільярдів 483 мільйони гривень.

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