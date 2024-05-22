Заважав шум від ремонту: у Києві 57-річний чоловік підпалив двері сусіду

У Києві чоловік підпалив двері сусіду через шум у квартирі.

Про це повідомила поліція Києва.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця, про те що хтось підпалив вхідні двері до його квартири у Солом’янському районі. Співробітники кримінальної поліції провели ряд розшукових заходів й встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 57-річний мешканець цього самого будинку.

Порушник раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, а свої дії пояснив тим, що був незадоволений шумом від ремонту, що проводився у квартирі потерпілого, та таким чином вирішив йому помститися.

Слідчі затримали палія та, за процесуального керівництва Соломʼянської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру за ч. 2. ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна.

Горе-меснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині у пожежі загинула родина з дитиною.

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