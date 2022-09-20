Зав’язали очі, мучили і стратили: тіла двох закатованих чоловіків знайшли на Київщині (фото)

Раніше на цьому ж місці знайшли 18 вбитих росіянами цивільних.
Тіла двох закатованих окупантами чоловіків знайшли в лісосмузі поблизу села Мироцьке в Бучанському районі Київської області.
Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
"В одній із ям, поряд із бліндажами солдатів РФ, знаходилося тіло чоловіка зі зв'язаними руками, з натягнутою на обличчя шапкою та зав'язаним на шиї скотчем. У кишені загиблого знайшли окуляри для зору", - розповів він.
Другий вбитий був одягнений у флісову кофту кольору хакі з шевронами Національної академії СБУ. У чоловіка на безіменному пальці була золота обручка. Нині поліція Київщини встановлює особи вбитих загарбниками громадян.
Нагадаємо, на Київщині між населеними пунктами Андріївка та Червона Гірка через річку Здвиж відремонтували міст. Його підірвали російські окупанти, коли тікали.
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