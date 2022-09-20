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Зав’язали очі, мучили і стратили: тіла двох закатованих чоловіків знайшли на Київщині (фото)

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Зав’язали очі, мучили і стратили: тіла двох закатованих чоловіків знайшли на Київщині (фото)

Фото: Андрій Нєбитов

Раніше на цьому ж місці знайшли 18 вбитих росіянами цивільних.

Тіла двох закатованих окупантами чоловіків знайшли в лісосмузі поблизу села Мироцьке в Бучанському районі Київської області

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. 

"В одній із ям, поряд із бліндажами солдатів РФ, знаходилося тіло чоловіка зі зв'язаними руками, з натягнутою на обличчя шапкою та зав'язаним на шиї скотчем. У кишені загиблого знайшли окуляри для зору", - розповів він.

Другий вбитий був одягнений у флісову кофту кольору хакі з шевронами Національної академії СБУ. У чоловіка на безіменному пальці була золота обручка.  Нині поліція Київщини встановлює особи вбитих загарбниками громадян.

© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов
© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, на Київщині між населеними пунктами Андріївка та Червона Гірка через річку Здвиж відремонтували міст. Його підірвали російські окупанти, коли тікали.

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