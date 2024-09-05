Затяжна повітряна тривога у Києві викликала колапс у метро

Сьогодні вночі росіяни здійснили чергову масовану атаку і знову намагалися атакувати Київ ударними дронами. Після відбою повітряної тривоги Київський метрополітен відновлює нормальну роботу станцій та графік руху поїздів

Про це повідомили в КМВА.

"Станції наземної ділянки відкриваються за 15-20 хвилин до прибуття першого поїзда. Зазначимо, що рух поїздів організовано з урахуванням наявної кількості машиністів та рухомого складу, які є наразі", - йдеться в повідомленні.

Через тривалу повітряну тривогу на лініях метрополітену інтервали між поїздами орієнтовно складають:

"червона" лінія – 9-10 хвилин

"синя" лінія – 10 хвилин

"зелена" лінія – 10 хвилин

Загалом для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно 1-1,5 години.

Тим часом у Мережі з'явилися відео з довгими чергами людей, які намагаються потрапити до підземки.

Нагадаємо, у ніч проти 5 вересня відбулася чергова тривала масована атака російських ударних дронів.

На територію країни ворожі безпілотники почали залітати ще ввечері (близько 22:00) з південного та східного напрямків. Протягом усього цього часу російські дрони намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Але жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув. Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені.

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