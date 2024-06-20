Затримано жінку, яка спаплюжила могили героїв "Да Вінчі", "Джуса" та Петриченка - хто вона

За інформацією прокуратури, жінці 60 років.

У Києві розшукали та затримано жінку, яку вчинила наругу над могилами українських героїв - Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" та Павла Петриченка.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За інформацією прокуратури, жінці 60 років. Станом на зараз із нею працюють правоохоронці. Як повідомляли раніше, жінці загрожує до 5 років позбавлення волі. Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції м. Києва.

Із опублікованого відео у Мережі видно, що на могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

Нагадаємо, вранці 20 червня український волонтер Сергій Стерненко опублікував відео, на якому видно, як невідома жінка посеред ночі умисно шкодить могили українських героїв.

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