Затримано нападника, який стріляв у родину під Києвом: фото, відео

Затримано нападника, який стріляв у родину під Києвом: фото, відео

Колишній військовий з кримінальним минулим тримав вдома 18 комплектів спецодягу, набої, порох і рецепти "коктейлю Молотова".

Поліція затримала нападника, який розстріляв родину під Києвом. Інцидент стався 12 жовтня в селі Софіївська Борщагівка.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Вистрілив у родину і майстерно зник. 12 жовтня незнайомець у камуфляжі влаштував гучну вендету у Софіївській Борщагівці. 40 діб ретельної кропіткої роботи поліцейських і стрілок - арештований. Колишній військовий з кримінальним минулим тримав вдома 18 комплектів спецодягу, набої, порох і рецепти "коктейлю Молотова", - написав Нєбитов.

Начальник поліції Київської області зазначив, що "справжні наміри нападника і деталі його кримінального минулого, дійсно, вражають".

Опубліковано Андрієм Нєбитовим Понеділок, 22 листопада 2021 р.

Нагадаємо, 12 жовтня близько 7:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного молодика, який разом із 28-річною дружиною та маленькою донькою сідав до автівки. Чоловіка поранено у ногу, пошкоджено автівку.

За даними правоохоронців, напередодні нападу родина отримувала погрози стосовно цивільно-правових відносин.

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