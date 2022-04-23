Затримано двох мародерів, які орудували в селі Михайлівка-Рубежівка: фото

Затримано двох мародерів, які орудували в селі Михайлівка-Рубежівка: фото

Чоловіки 34 та 38 років обчищали будинки односельців.

Поліція затримала двох мародерів, які орудували в селі Михайлівка-Рубежівка Київської області.

Правоохоронці Бучанщини виявили двох місцевих жителів, які обчистили помешкання односельців.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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"Затриманим 34 та 38 років. Один родом із Києва, інший - із Дніпропетровщини", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські з'ясували, що лиходії викрадали з будинків людей все, що траплялося на очі: садові інструменти, побутову техніку, ґаджети, автомобільні запчастини та алкоголь.

Нині злодії перебувають у слідчому ізоляторі.

За крадіжку під час війни лиходіям загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві затримано "наглядача" за Закарпатською областю на прізвисько "Дід".

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