Затримано двох мародерів, які орудували в селі Михайлівка-Рубежівка: фото

Чоловіки 34 та 38 років обчищали будинки односельців.
Поліція затримала двох мародерів, які орудували в селі Михайлівка-Рубежівка Київської області.
Правоохоронці Бучанщини виявили двох місцевих жителів, які обчистили помешкання односельців.
Про це повідомляє поліція Київської області.
"Затриманим 34 та 38 років. Один родом із Києва, інший - із Дніпропетровщини", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські з'ясували, що лиходії викрадали з будинків людей все, що траплялося на очі: садові інструменти, побутову техніку, ґаджети, автомобільні запчастини та алкоголь.
Нині злодії перебувають у слідчому ізоляторі.
За крадіжку під час війни лиходіям загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві затримано "наглядача" за Закарпатською областю на прізвисько "Дід".
Читайте також: