Затори повертаються: у Києві обмежать рух на одному з мостів через Дніпро

На Південному мості у столиці ремонтуватимуть проїзну частину в напрямку Лівого берега.
Від суботи, 2 жовтня, автомобільний рух Південним мостом у Києві знову частково перекриють через ремонтні роботи на проїзній частині в напрямку Лівого берега.
Про це йдеться 28 вересня в сюжеті ТСН.19:30.
Ремонтники виправлятимуть аварійні деформаційні шви, яких на цьому мості досі залишається майже два десятки.
Наприкінці серпня Південний міст уже частково закривали - в бік Правого берега. Тоді це призвело до утворення на вулицях десятибальних заторів упродовж трьох тижнів.
Завершити черговий ремонт планують до 15 грудня, але повністю роботи на споруді повинні закінчити лише до кінця наступного року.