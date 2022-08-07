Авто під водою та "гейзери" у будинках: Ірпінь та Бучу затопило через сильну зливу (фото, відео)

У Київській області через сильну зливу у неділю, 7 серпня, підтопило вулиці та будинки.

Через негоду постраждали міста Ірпінь та Буча, які тільки оговтались після звільнення від російських терористів.

Про це повідомляють Ірпінський міський голова Олександр Маркушин та місцеві телеграм канали.

Жителі Ірпені та Бучі у соціальних мережах публікують наслідки негоди. На відео видно вулиці, які затопило через сильну зливу.

"В Ірпені знову апокаліпсис. Цього разу - природній", - пишуть місцеві жителі.

Люди публікують наслідки негоди і у житлових будинках. В одному із ЖК у коридорі будинку утворився "гейзер", який затоплює помешкання людей.

Негода сталась також і у Бучі. Там затопило вулиці.

Ірпінський міський голова Олександр Маркушин повідомив, що комунальні служби уже ліквідовують наслідки негоди.

"Ми уже почали ліквідацію її наслідків. Прошу оперативно повідомляти відповідні служби про будь-які аварії, пошкодження та несправності. Нагадую телефони, за якими ви можете звертатися: Муніципальна варта - 0459760400; УЖКГ "Ірпінь" - 0459763005, 0689366163; Управління благоустрою міста - 0459763412; ДТЕК - 0444590740; Київоблгаз - 0443646104", - написав Маркушин.

Нагадаємо, в Ірпені люди відпочивають на тлі пошкоджених багатоповерхівок.

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