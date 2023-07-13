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Заступника директора "Київавтодору" взяли під цілодобовий домашній арешт з браслетом: що відомо

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Заступника директора "Київавтодору" взяли під цілодобовий домашній арешт з браслетом: що відомо

Заступник директора "Київавтодору" погорів на закупівлі дорожніх стовпчиків / Фото: Офіс генерального прокурора

Посадовець підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту ексдиректору одного із комунальних підприємств Києва, який наразі працює заступником директора КК "Київавтодор". Посадовець підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Рішення ухвалив Голосіївський районний суд міста Києва, задовольнивши у повному обсязі клопотання прокурорів. Строк дії ухвали до 6 вересня 2023 року включно.

Згідно з ухвалою, на підозрюваного також покладено обов’язки:

  • прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;
  • повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання;
  • утримуватися від спілкування з працівниками КК "Київавтодор", комунального підприємства, яке він очолював, та підрядної організації;
  • здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон;
  • носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, посадовцю повідомлено про підозру у межах кримінального провадження щодо закупівлі дорожнього обладнання, а саме обмежувальних стаціонарних стовпчиків з нержавіючої сталі.

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Дата публікації
Перегляди
656
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