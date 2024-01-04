"Застрягла, маленька?": у Макарові на Київщині з паркану дістали дику косулю (фото, відео)

За допомогою розтискача, дику косулю обережно звільнили з пастки і випустили на свободу.
У селищі Макарів Бучанського району на Київщині дика косуля застрягла у паркані. Рятувальники прийшли на допомогу тваринці.
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Київській області 4 січня.
Як повідомляється, там на вулиці Богдана Хмельницького в паркані застрягла дика косуля.
Як тварина потрапила у пастку – невідомо.
Макарівські рятувальники ДСНС за допомогою розтискача обережно звільнили "потерпілу" і випустили на волю.
Нагадаємо, під час ракетної атаки на Київщині уламки збитої російської ракети впали поруч із Центром порятунку диких тварин. Це налякало дворічну левицю Юну, вона отримала контузію і втратила координацію.
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